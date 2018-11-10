بالصور.. إقبال شديد لممارسة ” التطعيس ” بسبب الأمطار في الباحة
تداولت عدد من رواد التواصل الاجتماعي، مجموعة صور توضح حرص شباب منطقة ” السراة وتهامة ” ، على ممارسة هواية ” التطعيس ” على الكثبان الرملية بمركز ” ناوان ” في القطاع التهامي، وذلك نتيجة للأجواء الممطرة التي تشهدها منطقة الباحة هذه الأيام.
وأوضحت ” الصور ” المتداولة ، خرج أهالي منطقة الباحة وزوارها إلى المواقع البرية الخلابة والغنية بطبيعتها لقضاء العطلة الأسبوعية في سفوح ” جبل شدا، وادي الأحسبة ” والتمتع بالأجواء الجذابة والممطرة.
ويتزايد إقبال ” سكان السراة ” على محافظات القطاع التهامي بمنطقة الباحة خصوصًا محافظة المخواة هذه الأيام وذلك بحثًا عن المناخ الدافئ والمعتدل الذي يتمتع به الجزء التهامي من المنطقة.
وشهدت ” الحركة الاقتصادية ” ، في محطات الوقود والمحال التجارية والمحال المتخصصة، نشاط كبير فيما يتعلق ببيع مستلزمات الرحلات البرية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38073 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يهديهم بس
والله أني ماأشجع على هاالشي
لكن لازم ترتفع أسعار الوقود بأسرع وقت
والى أعلى مستوياتها
إن شاءالله يوصل التانكي فل ب400ريال
علشان الناس تحسب حساب كل شي😐
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3327 ] نشر منذ 55 دقيقة
يالبى قلب الباحه واهلها❤
الله يكتب لي زيارتها في القريب العاجل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34318 ] نشر منذ 37 دقيقة
افا تصورون سيارتي وانا غيره تيامه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34318 ] نشر منذ 34 دقيقة
المهم الدنيا سماء. وماء ريحوا الدفاع المدني اوديه تهامه لا تلاطمة ما تعرف احد قسم بالله ياسيول. صادفنها تفجع الارض ماعد تبلع من كثر ما جها امطار