بالصور.. إقبال شديد لممارسة ” التطعيس ” بسبب الأمطار في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

تداولت عدد من رواد التواصل الاجتماعي، مجموعة صور توضح حرص شباب منطقة ” السراة وتهامة ” ، على ممارسة هواية ” التطعيس ” على الكثبان الرملية بمركز ” ناوان ” في القطاع التهامي، وذلك نتيجة للأجواء الممطرة التي تشهدها منطقة الباحة هذه الأيام.

وأوضحت ” الصور ” المتداولة ، خرج أهالي منطقة الباحة وزوارها إلى المواقع البرية الخلابة والغنية بطبيعتها لقضاء العطلة الأسبوعية في سفوح ” جبل شدا، وادي الأحسبة ” والتمتع بالأجواء الجذابة والممطرة.

ويتزايد إقبال ” سكان السراة ” على محافظات القطاع التهامي بمنطقة الباحة خصوصًا محافظة المخواة هذه الأيام وذلك بحثًا عن المناخ الدافئ والمعتدل الذي يتمتع به الجزء التهامي من المنطقة.

وشهدت ” الحركة الاقتصادية ” ، في محطات الوقود والمحال التجارية والمحال المتخصصة، نشاط كبير فيما يتعلق ببيع مستلزمات الرحلات البرية.