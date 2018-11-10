طعنًا بالسكين.. اعترافات المتورطين في محاولة اغتيال الرئيس الفرنسي

باريس(صدى):

أفادت مصادر في الشرطة الفرنسية، بأن المعتقلون بتهمة التخطيط للاعتداء على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعترفوا بأنهم أرادوا طعنه بالسكين.

وأكدت المصادر، أن موعد الاغتيال كان محددًا له غدًا الأحد أثناء مراسم الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، مشيرين إلى أن رجل الأعمال السابق جان بيار ” ب ” البالغ 62 عامًا من العمر، كان العقل المدبر للهجوم، وذلك وفقًا لقناة ” فرانس 2 ” الفرنسية.

يذكر أن الشرطة الفرنسية كانت قد قبضت على 6 أشخاص منهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 22 و62 عامًا بتهمة التخطيط للهجوم على رئيس البلاد.

وأطلقت النيابة سراح اثنين منهم بعد وقت قصير من استجوابهم، فيما اعترف الأربعة الآخرون بالجريمة.