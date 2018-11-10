عمومية الجمعية السعودية للمحافظة على التراث تختار مجلس ادارتها الجديد

بدر الحارثي(صدى):

عقدت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث نحن تراثنا اجتماع الجمعية العمومية السنوي مساء أمس السبت ١٠ نومبر والذي تزامن مع انتخابات الدورة الثالثة لمجلس الإدارة بقاعة الملك عبد العزيز للمحاضرات بمركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض بحضور أعضاء الجمعية من داخل العاصمة وخارجها

عبر المدير العام للجمعية الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله العيدان عن عظيم شكره و امتنانه للمجلس السابق برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز و عضوية عدد من أصحاب و صاحبات السمو و المعالي و السعادة مقدراً و مثمناً انجازات المجلس السابق

كما رحب العيدان بالتشكيل الجديد للمجلس والذي تمخض عن انتخابات الدورة الثالثة للجمعية العمومية للجمية متمنياً لهذا المجلس أن يحقق قفزة نوعية للجمعية على المستويين المحلي و الدولي وأن تتمكن الجمعية من القيام بدور أكبر وأشمل من خلال استمرار المشاركة في برنامج التحول 2020 و رؤية 2030

و بحضور ممثلي وزارة العمل و التنمية الإجتماعية تم إجراء عملية التصويت و اختيار المجلس الجديد من تسعة أعضاء اتفقوا فيما بينهم على اختيار صاحب السمو الأمير بدربن عبدالله الفرحان وزير الثقافة رئيساً للمجلس و معالي الأستاذ بدر بن محمد بن عساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد و أمين عام مسك الخيرية نائباً للرئيس و سمو الاميره نوف بنت فيصل بن تركي آل سعود المشرف المالي و بعضوية كل من صاحبة السمو الملكي الآميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز آل سعود والدكتورأحمد الزيلعي والدكتور سعد الراشد والأستاذ سلطان البازعي والمهندس عادل المنديل والدكتور عبدالعزيز السبيّل

هذا وقد استعرضت الجمعية انجازاتها و مركزها المالي للعام الماضي و أقرت موازنة العام 2018.