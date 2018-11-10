أمين عام منظمة ” مؤمنون بلا حدود ” يتعرض لاعتداء وحشي بالأردن
نددت منظمة ” مؤمنون بلا حدود ” ، اليوم السبت، بالاعتداء الوحشي الذي تعرض له أمينها العام يونس قنديل في الأردن، من قبل مجهولين اختطفوه لساعات.
وقالت المنظمة إن اختطف مجهولون قنديل، الجمعة، بعد أن أنزلوه من سيارته تحت تهديد السلاح في العاصمة الأردنية عمان، وقادوه إلى منطقة نائية، حيث أحرقوا لسانه وكسروا إصبعه، واستخدموا سكينا حادا للكتابة على ظهره حفرا.
وأضافت المنظم في بيان لها : المجهولين عذبوه بالأدوات الحادة والحرق، مشيرة إلى التحريض الذي تعرض له قنديل في الأيام الأخيرة، حيث لم توجه المنظمة أصابع الاتهام مباشرة إلى جهة ما.
وتابعت : وضع المعتدون شيئا على رأسه زعموا أنه قنبلة موقوتة، وأخبروه بأنه في حال حرّك رأسه فإنها ستنفجر، لكن تبين أن هذا الشيء هو مصحف مما يمثل أدنى وأحط استدعاء لكتاب الله.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38073 ] نشر منذ 3 ساعات
الأمين طاح في الكمين🤕😵
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 28 دقيقة
يا فهيم لا تأمن الدنيا فهي يوم لك ويومين عليك…فإجعل دنياك لقبرك زاد