اغتصاب سيدة على يد زوجها وأصدقائه

نيودلهي(صدى):

لقيت سيدة هندية مصرعها إثر تعرضها لعملية اغتصاب جماعي من طرف زوجها السابق واثنين من أصدقائه.

وتفصيلا؛ كانت هذه السيدة ذاهبة لمشاهدة مسرحية استعراضية في أحد المهرجانات القريبة من بلدتها، قبل أن يتم اختطافها بواسطة 3 رجال واصطحابها إلى حقل لتنفيذ الجريمة البشعة، بحسب شبكة إن دي تي في الهندية.

وأوضحت قوات الشرطة أن جيران الضحية اصطحبوها إلى المستشفى، في صباح اليوم التالي لوقوع الجريمة؛ بعدما سمعوا صراخها طلبًا للمساعدة، وأخبرتهم أن زوجها السابق قد هاجمها برفقة رجلين.

وظلت الضحية على قيد الحياة حتى صباح اليوم التالي من الجريمة، إلا أنها توفيت فور وصولها إلى المستشفى.

وكشفت مصادر نقلا عن الشرطي المسؤول عن التحقيقات إنه تم القبض على الزوج، ولا يزال البحث جاريًا عن شركائه في الجريمة.