الفنانة وعد: ” ولي العهد ” مناصر للمرأة وأحلم برؤية ابنتي عروس

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة السعودية ” وعد ” ، اليوم السبت، سبب ابتعادها عن طرح الألبومات الغنائية منذ أكثر من ثماني سنوات، وطرح أغانيها ” سينغل “، ورؤيتها لقرارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأنه مناصر دائم للمرأة السعودية.

وقالت ” وعد ” ، في تصريحات صحفية، إن الألبومات الغنائية مهمة في مسيرة أي فنان، وأنا قدمت عدداً منها، لكن السنوات العشر الأخيرة شهدت تراجع في قيمة الألبوم وارتفاع في أسهم الأغنيات السينغل، ولذلك حرصت طوال تلك الفترة على أن أطرح أغنية جديدة كل شهرين أو ثلاثة، وسأكمل على هذا المنوال خلال الفترة المقبلة.

وأضافت ” وعد ” ، أن سمو ” ولي العهد ” مناصر دائم للمرأة السعودية، وأن مشروعه ” رؤية عام 2030 ” يعمل على تسهيل أمور حياتنا وصون حقوقنا التي نتمتع بها، لافتة إلى أنني لم أقد السيارة بعد في شوارع المملكة، لكن أهلي وأصدقائي هناك أسعدهم هذا القرار، فقد اعتدت على القيادة في مختلف الدول التي أقمت فيها، ” كالإمارات والبحرين ولبنان ” والآن أصبح في إمكاني القيادة في بلدي السعودية.

وأشارت ” وعد ” ، إلى أنها تتعامل مع ” حسناء ” ابنتها بصفتها شقيقتي وصديقتي، ربما لم نعد في الفترة الأخيرة نجلس مع بعضنا البعض بسبب دراستها الجامعية في أميركا، إلا أنني أحاول أن نمضي معًا أمتع الأوقات في الضحك واللعب، وأريد أن أرها ” عروس ” وأتمنى أن يحدث ذلك في أقرب وقت.