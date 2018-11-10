بالفيديو.. مصلون يسبحون في مياه الأمطار بأحد مساجد الرياض

عادل الحربي (صدى):

رصدت ” صدى ” مقطع الفيديو، يوثق معاناة المصلين أثناء خروجهم من أحد المساجد بمنطقة الرياض، عقب أداء صلاة الجمعة، وذلك نتيجة للسيول ومياه الأمطار التي غمرت مداخل ومخارج المسجد والطرقات المؤدية له.

وأظهر ” الفيديو ” ، المصلين وهم يسبحون في مياه الأمطار التي لم تصرف وغطت نصف أجسادهم ما جعلهم يعانون في التحرك داخل وخارج المسجد، الأمر الذي عرض حياتهم لخطر حدوث ” الماس الكهربائي ” .