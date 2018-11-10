بالفيديو.. مصلون يسبحون في مياه الأمطار بأحد مساجد الرياض
رصدت ” صدى ” مقطع الفيديو، يوثق معاناة المصلين أثناء خروجهم من أحد المساجد بمنطقة الرياض، عقب أداء صلاة الجمعة، وذلك نتيجة للسيول ومياه الأمطار التي غمرت مداخل ومخارج المسجد والطرقات المؤدية له.
وأظهر ” الفيديو ” ، المصلين وهم يسبحون في مياه الأمطار التي لم تصرف وغطت نصف أجسادهم ما جعلهم يعانون في التحرك داخل وخارج المسجد، الأمر الذي عرض حياتهم لخطر حدوث ” الماس الكهربائي ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38055 ] نشر منذ 17 دقيقة
وناسه🤗🤗🤗
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 342 ] نشر منذ 9 دقائق
اذا تكرر الموقف ..واحد يصفط صحن الدقسن
ويركبون الحوض
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3311 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يعظم اجرهم