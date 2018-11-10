الأمير خالد الفيصل يلتقي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد

جدة(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة, محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس الذي اطلع سموه على أعمال المؤسسة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن مراحل التطوّر التي مرت بها المؤسسة العامة للتقاعد والخدمات التي تقدمها، كما اطلع سموه على مشاريع المؤسسة في مدينة جدة، إضافة لاستراتيجيتها للتقاعد والمتضمنة 19 برنامجاً و49 مبادرة، إلى جانب البرامج التقنية التي تم تنفيذها لخدمة المتقاعدين .