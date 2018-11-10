منع عارضة من دخول متحف اللوفر بفرنسا بسبب ملابسها

باريس(صدى):

حُرمت عارضة أسترالية تدعى نيوزا ساييه، من دخول متحف اللوفر الموجود في العاصمة الفرنسية بباريس، نتيجة لظهورها بملابس غير لائقة ومثيرة للإشمئزاز، حيث كانت ترتدي فستانًا شبكيًا قصيرًا، كاشفًا جسدها.

ومنعها حارس الأمن من الدخول للمتحف واصفًا إياها بالبشاعة، طالبًا منها التستر على نفسها.

وشاركت صوراً لها مرتدية الفستان نفسه على صفحتها على موقع ” إنستجرام ” قائلةً: كان هذا بالتأكيد تحاملاً شخصيًا.