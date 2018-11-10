إغلاق الطريق الدائري الثالث بالمدينة.. والمرور يوضح التفاصيل
أعلنت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، عن إغلاق جزء من الطريق الدائري الثالث غرب طريق الهجرة، اعتبارًا من اليوم.
وقال المرور السعودي في تغريدة بموقع ” تويتر ” : ” إدارة مرور منطقة المدينة المنورة تنوه مستخدمي طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع وطريق الملك خالد (الدائري الثالث)، أنه وبالتنسيق مع إدارة النقل سيتم عمل بعض التعديلات على التحويلة القائمة ” .
وأضاف : ” حيث سيتم إغلاق جزء من الطريق الدائري الثالث غرب طريق الهجرة وفق المخطط (المرفق) اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٣/٣هـ ” .
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