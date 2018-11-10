إغلاق الطريق الدائري الثالث بالمدينة.. والمرور يوضح التفاصيل

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، عن إغلاق جزء من الطريق الدائري الثالث غرب طريق الهجرة، اعتبارًا من اليوم.

وقال المرور السعودي في تغريدة بموقع ” تويتر ” : ” إدارة مرور منطقة المدينة المنورة تنوه مستخدمي طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع وطريق الملك خالد (الدائري الثالث)، أنه وبالتنسيق مع إدارة النقل سيتم عمل بعض التعديلات على التحويلة القائمة ” .

وأضاف : ” حيث سيتم إغلاق جزء من الطريق الدائري الثالث غرب طريق الهجرة وفق المخطط (المرفق) اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٣/٣هـ ” .