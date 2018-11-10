النصر يفقد ” الجبرين ” أمام الاتفاق.. وهذا اللاعب يعوض غيابه

نواف السالم(صدى):

أوضحت التقارير الطبية الأولية غياب لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم ، عبد العزيز الجبرين خلال لقاء الاتفاق المُقبل .

وأكدت الفحوصات الأولية التي أجريت على عبدالعزيز الجبرين ، تعرضه لتمزق في العضلة ، وبذلك لن يستطيع اللاعب خوض المباراة المُقبلة مع فريقه أمام نادي الاتفاق .

وأضافت مصادر مطلعة استدعاء اللاعب فراس البريكان إلى تشكيلة فريق النصر لتعويض غياب الجبرين.

من المقرر أن يلتقي فريقي الاتفاق و النصر غدا ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018 -2019 .