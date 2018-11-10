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بالفيديو.. ” السمنة والأرجوحة ” شيماء سيف تتعرض لموقف محرج في شهر العسل

بالفيديو.. ” السمنة والأرجوحة ” شيماء سيف تتعرض لموقف محرج في شهر العسل
أميرة خالد(صدى):

شاركت الفنانة شيماء سيف عبر حسابها على ” إنستغرام ” ، فيديو طريفاً لها وهي في شهر العسل، ظهرت خلاله وهي تلهو مع بعض الأطفال في حديقة صغيرة فيها بعض الألعاب الخاصة بالأطفال الصغار.

وصعدت شيماء إلى ” زحليقة ” الأطفال وسط تشجيع من زوجها محمد كارتر الذي كان يصورها، وحاولت أن تنزل منها إلا أنها لم تستطع بسبب سمنتها التي لم تمكنها من المرور من حواجز ” الزحليقة ” .

طلبت شيماء من طفلة تلعب في الحديقة دفعها كي تنزل، إلا أن الطفلة حاولت فلم تستطع، فقامت بحيلة ذكية، فنزلت إلى طرف “الزحليقة” وجلست عليها وكأنها نزلت من فوقها وسط ضحكاتها وضحكات زوجها.

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🙈🙈😂😂

A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif) on


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1344 ] نشر منذ 8 دقائق

خفـة الدم أهـم من خفـة الوزن😘

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