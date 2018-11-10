بالفيديو.. لقطات مروعة لتعذيب فهد صغير بهدف التسلية!

نيودلهي(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، لقطات مروعة لتعذيب فهد صغير في أحد ولايات الهند؛ بهدف تسلية الأطفال.

وأظهر الفيديو، قيام أهالي القرية بربط الفهد من أطرافه وظلّوا يضربونه ويدفعونه، دون أن يتمكن من الدفاع عن نفسه.

وكان الفهد قد عثر عليه في الغابة، وتمّ بيعه لأهالي القرية الذين أحضروه لـ ” الترفيه عن الأطفال ” ، وبالفعل التفّ الأطفال حوله لالتقاط الصور معه.

وعندما انتشر الفيديو على نحو واسع، أسرع عمّال الغابة إلى انتشال الفهد وإنقاذه.