بالفيديو.. شذى حسون تعترف بفشل علاقتها العاطفية

بغداد(صدى):

اعترفت الفنانة العراقية شذى حسّون، اليوم السبت، بفشل علاقة عاطفية مرّت بها أخيراً، بعد نفيها الأمر كلياً.

وقالت في حديثها عن أغنيتها ” أحسك أمي ” من كلمات حيدر الأسير وألحان همام حسن وتوزيع عمار عدنان، إنها كانت موجهة لشريكها السابق.

ويذكر أن حسّون ردت على التقارير الإعلامية المتداولة حول زواجها، ومن ثم إلغاء حفلة زفافها في المغرب، مسقط رأس والدتها، كما شنّت هجوماً عنيفاً على من يتهمونها باستخدام هذا الامر كـ ” بروبغندا ” دعائية.

وقالت على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : زوجتوني وطلقتوني واخترتوا بكيفكم جنسية العريس ومكان الزواج والتاريخ، مضيفة: أتحدى أي إعلامي أو شخص يطلع لقاء لي اني تكلمت عن زواجي او خطوبتي او طلاقي.