إجلاء مشاهير هوليوود من منازلهم في كاليفورنيا

أميرة خالد(صدى):

أجلت السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، العديد من نجوم هوليوود مثل ليدي غاغا وكيم كاردشيان وجييرمو ديل توتو.

وتأتي عمليات الإجلاء؛ نظرًا لاندلاع الخرائق في مقاطعة فينتورا ما استدعى إخلاء منطقتي ماليبو وكالاباساس.

ونشر نجوم هوليوود، رسائل وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعبر عن تجربتهم في عملية الإخلاء، معربين عن تضامنهم مع باقي السكان الذي تم إجلائهم.

ونشرت ليدي غاغا، صورًا لها عبر تطبيق تبادل الصور ” انستجرام ” وهي تغادر منزلها في ماليبو.