نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن يوفنتوس يستعد لتوجيه ضربة جديدة إلى ريال مدريد بالتعاقد مع نجم أعطى على ما يبدو الضوء الأخضر للانتقال إلى “ البيانكونيري ” .

ونجح فريق يوفنتوس الإيطالي في الحصول على خدمات أحسن لاعب في العالم خمس مرات، كريستيانو رونالدو، حيث يستهدف أيضاً واحد من أحسن اللاعبين في العالم في مركز الجناح الأيسر، في ضربة جديدة لريال مدريد.

وقالت المصادر أن نجم ريال مدريد مارسيلو أعطى الضوء الأخضر لانتقاله إلى يوفنتوس، مضيفة أن “ البيانكونيري ” ينتظر فقط موافقة رئيس “ الميرنغي ” فلورنتينو بيريز، من أجل التقدم بعرض رسمي لضم الدولي البرازيلي مارسيلو.

وأضافت أن إدارة يوفنتوس تنتظر فقط إشارة من جانب ريال مدريد بهدف بدء المفاوضات حول ضم اللاعب، مؤكد أن النادي الإيطالي يُريد ضم مارسيلو في فترة الانتقالات الشتوية، ولا يعتزم الانتظار حتى “ الميركاتو ” الصيفي المقبل.