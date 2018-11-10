أهالي 3 مراكز بالليث بدون صراف بنكي.. والأهالي: كبار السن يقطعون مسافات طويلة لغميقة

علي القحطاني (صدى):

سادت حالة من الاستياء بين أهالي ثلاثة مراكز إدارية شرقي محافظة الليث، لعدم وجود خدمة الصرف ، وطالبوا بضرورة استحداث جهاز صراف آلي في قرية ” المبشع ” التي تتوسط تلك المراكز.

وقال المتضررون أنهم يقطعون يومياً عشرات الكيلومترات إلى مركز غميقة ومحافظة الليث؛ من أجل الحصول على خدمة الصرف، متكبدين العناء والمشقة ومعرضين أرواحهم للخطر.

وأضافوا أن القرى تشهد كثافة سكانية، ووجود أجهزة حكومية من مدارس ومراكز صحية وغيرها فلابد من توافر خدمة الصرف الآلي، مؤكدين أن الموظفين وكبار السن من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي، يضطرون لقطع تلك المسافة.

وأكد الأهالي أن قرية مبشع الواقعة على امتداد الطريق الرابط بين المحافظة وقرى الشرق، تعد المكان المناسب لوضع صراف بنكي، حيث تتوسط أكثر من 20 قرية مليئة بالسكان.