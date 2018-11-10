فورد موستنج سيدان تظهر في شكلها المتوقع

أميره خالد(صدى):

من المخطط أن تقوم فورد بإلغاء سياراتها السيدان بالأسواق العالمية، مع الإبقاء على موستنج حصرياً، ولكن تفكر الشركة بإطلاق نسخة سيدان ذات أربعة أبواب من الكوبيه، وهو ما تم الإعلان عنه خلال الاجتماع الأخير مع الوكلاء.

أدى الانتشار المتزايد للشائعات عن موستنج بأربعة أبواب إلى إلهام المصمم كليبر سيلفا لصنع صور تخيلية للسيارة الرياضية.

يشير تواجد شعار الحصان بخلفية السيارة هنا إلى امتلاكها محرك EcoBoost الخاص بموستنج، ولكن الشائعات تقول أن السيدان ستأتي مع محرك V8 كنسخة GT مع وحدة تيربو تشارجر.

من المنتظر أن تأتي موستنج الجديدة مع قاعدة عجلات أطول مقارنة بنسخ الكوبيه والكشف، لتوفير مساحة داخلية أكبر، مع وجود سقف منحني يشبه تصميم سقف اودي A7، ما يعني أن الطراز القادم سينافس كل من مرسيدس CLS و AMG GT كوبيه ذات الأربعة أبواب.

هذا ومن المتوقع أن تأتي فورد موستنج سيدان الجديدة بسعر لا يقل عن 35,500$ (133 ألف ريال)، دون الكشف عن موعد محدد لإطلاقها بعد.