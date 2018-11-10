وسيم هوليود يحتفل بعيد ميلاده الـ44

واشنطن(صدى):

يحتفل غداَ ، فارس أحلام الفتيات النجم العالمي «ليوناردو دي كابريو» بعيد مولده الـ44،فحقق خلالهم الكثير من الأعمال ففي عام 1990، بدأ ” دى كابريو ” فى الظهور ببعض المسلسلات التلفزيونية، وكان أولها Parenthood المستوحاة من فيلم يحمل نفس الاسم.

ووقف «دى كابريو» للمرة الأولى أمام النجم جونى ديب فى عام 1993 من خلال فيلمه «What’s Eating Gilbert Grape»، وفى عام 1995 كانت أولى جهود «دى كابريو» للظهور بقوة على الشاشة من خلال فيلم «The Quick and The Dead»، وفي عام حقق «دى كابريو» حالة من النجاح الساحق من خلال فيلمه «تايتنك» الذى شاركته بطولته النجمة كيت وينسلت، ليصنع النجمان من خلال هذا الفيلم نجاحا ساحقاَ حتى الآن

ولم يقتصر دي كابريو على السينما فقط ، بل اهتم أيضاَ بالبيئة يث أعلن مؤخرا دعمه لجهود حماية الأسود فى ظل تراجع أعدادها بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

يذكر أن دي كابريو وقع في حب الكثير من الفتيات ولكنه لم يدخل في علاقة رسمية.