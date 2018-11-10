دور العرض بالمملكة تتيح الفرصة أمام 4 رجال مسنين لتحقيق أحلامهم

أميرة خالد(صدى):

فتحت السينمات السعودية لأول مرة أبوابها فى أبريل الماضى أمام الفيلم الإمارتى ” شباب شايب ” ، من إخراج المخرج العراقى ياسر الياسرى.

ودارت أحداث الفيلم حول 4 رجال مسنين يمضون السنوات المتبقية فى حياتهم مغمومين وحزينين فى مأوى للكبار، إلى اللحظة التى يبتسم الحظ لهم على نحو غير متوقع عندما يرث أحدهم ثروة كبيرة، ما يمكنهم من العودة لتحقيق أحلامهم السابقة التى طواها النسيان فى مغامرة بشوارع دبى.

و عرض الفيلم بدءا من 8 نوفمبر الماضى، ومن المقرر طرحه فى دور العرض السينمائى فى الإمارات والمنطقة العربية 22 نوفمبر الجارى.

وكان “شباب شايب” من تأليف وإخراج ياسر الياسرى، فى ثانى تجاربه الإخراجية، بطولة سعد الفرج، سلوم حداد، مرعى الحليان، منصور الفيلى، فؤاد على، وليلى عبد الله.