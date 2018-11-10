الوزراء الكويتي يؤكد ضرورة التحقيق في أوجه الخلل لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية ببلاده

الكويت(صدى):

أكد سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ضرورة إجراء تحقيق عاجل لكشف أوجه الخلل فى مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة .

وشدد سموه خلال اجتماع مجلس الوزراء الكويتي اليوم على ضرورة الاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات نظرًا لاستمرار تقلبات الأحوال الجوية .

وأشار إلى حجم الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها ممتلكات المواطنين بما يستوجب معه تدارس آلية مناسبة للإسهام في دعم المتضررين من أجل تخفيف معاناتهم .

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح إن المجلس سيكون في حالة انعقاد مستمر لحين الانتهاء من هذا الظرف الاستثنائي .

وكان وزير الأشغال العامة وزير الدولة للشؤون البلدية بالكويت حسام الرومي قدم أمس استقالته من منصبه إثر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الغزيرة .