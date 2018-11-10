” جمعية ” الزهايمر تقيم ندوة علمية عن الخرف والاضرابات بدعم من بنك الجزيرة.. غدا

محمد السعران(صدى):

تستكمل الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر ذروة مسيرتها في الريادة بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المرضى في المملكة مبادرة بتدريب الأطباء والممارسين الصحيين على التشخيص والعلاج،وتهدف الندوة العلمية التي يدعمها برامج المساندة الاستراتيجية في مجموعة المسؤولية الاجتماعية ممثلا في بنك الجزيرة الذي يقدم نموذجاَ رائداً في المسؤولية الاجتماعية ويعنى بالبرامج التأهيلية والتدريبية بما يعود بالنفع على المجتمع السعودي والتي ستقام في يوم الاحد 11 نوفمبر 2018م من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا في قاعة الدراسات العليا \ القاعة الرئيسية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الشريك الاستراتيجي الصحي للجمعية وذلك لهدف التعريف بالفئة المستهدفة على الوظائف الادراكية الأساسية وكيفية تأثيرها على سلوك الانسان، واطلاعهم على الأسباب المختلفة للخرف وكيفية التفريق بينها، كما تستعرض الندوة وسائل المختلفة لعمل التقييم العصبي والادراكي لكبار السن المصابين بتدهور ادراكي مسلطة الضوء على الوسائل العلاجية المتاحة لعلاج المتعايشين مع مرض ألزهايمر لتشكل عبر هذه الندوة ومحاورها المتميزة قاعدة بيانات للأطباء في مناطق المملكة التي تفتقر للأطباء المتخصصين بتشخيص وعلاج مرض ألزهايمر حيث يعاني المجتمع من ندرة الأطباء في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن الندوة تشهد مشاركة أكثر من 6 أطباء متخصصين في مجال المخ والأعصاب وطب الشيخوخة وأمراض الذاكرة وطب الأسرة سواء من أعضاء اللجنة العلمية بالجمعية أو من الأطباء المتعاونين وهم:

سعادة الدكتور/ متعب العتيبي- استشاري الطب النفسي للمسنين -عضو اللجنة العلمية، سعادة الدكتورة/ منى عبيد-استشاري مخ وأعصاب تخصص دقيق (اعتلالات الحركة)-عضو مجلس إدارة الجمعية واللجنة العلمية، سعادة الدكتور/ لؤي الخميس-استشاري طب الشيخوخة والعلاج التلطيفي -عضو اللجنة العلمية، سعادة الدكتور/ لؤي باسودان-استشاري طب العائلة والمسنين -عضو اللجنة العلمية، سعادة الدكتورة/هيا الجودي-استشاري علم النفس العصبي الإكلينيكي-عضو اللجنة العلمية، سعادة الدكتور/ وليد الكريدي- استشاري امراض الباطنة وأمراض الشيخوخة.

وتستهدف الندوة الأطباء من التخصصات التالية (طب الأسرة، الطب النفسي، المخ والأعصاب، الطب الباطني) والممارسين الصحيين من القطاعات الآتية (التمريض، التثقيف الصحي، علم النفس، العلاج الطبيعي والوظيفي، أخصائي النطق والتخاطب) كما تفاعل شركاء الجمعية ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية بمختلف فئاتها بتفريغ منسوبيهم نظراً لأهمية ما سيتم طرحه في هذا البرنامج التدريبي عن المرض والاضطرابات المشابهة له.

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