بالصور.. خطوبة نجل الفنان هاني شاكر

القاهرة(صدى):

احتفل نقيب الموسيقيين الفنان الكبير هاني شاكر، بخطوبة نجله شريف، مساء أمس، على نوران هاني ابنة اللواء هاني عمر، وكيل محافظ البنك المركزي.

وتمت الخطوبة فى أجواء عائلية حضرها فقط أسرة العروسين ،ونشر الفنان هانى شاكرعلى حسابه على انستجرام صورة تجمعمها قائلاً: ” ألف مبروك خطوبه ابني حبيبي شريف علي حبيبتي نوران هاني عمر ابنه اللواء هاني عمر وكيل محافظ البنك المركزى، ربنا يسعدهم ويبارك فيهم إن شاء الله”.

وتوالت التهاني من قبل متابعى الفنان هانى شاكر، متمنين لابنه وخطيبته دوام السعادة.