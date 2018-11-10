طريقة صنع صابونة هندية لتنظيف البشرة وتنعيمها

نيودلهي(صدى):

حذر عدد من خبراء التجميل ، السيدات من الاعتماد على الصابون ذو المكونات الكيميائية في تنظيف بشرتهن ، لتسببها في الإضرار بالبشرة وظهور العديد من المشكلات على الوجه .

ووجه الخبراء بالاعتماد على الصابون الطبيعي الذي يحتوي على مكونات طبيعية، ويمكنك تصنيع الصابونة الخاصة بك في المنزل بكل سهولة .

وهذه طريقة إعداد صابونة هندية لتنظيف البشرة وتنظيمها في المنزل:

المكونات:

صابونة غار

صابونة هندية متوفرة عند العطار

صابونة البابايا بالحمضيات

2 ملعقة كبيرة من زيت الخزامي

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة

2 ملعقة كبيرة حبة البركة المطحون

2 ملعقة كبيرة زيت الليمون

فنجان قهوة من ماء الورد

طريقة التحضير والاستخدام :

أولاً: ابشري الصابون ثم أضيفي ماء الورد وفي وعاء مناسب وعلى نار هادئة حتى الذوبان

ثانياً: أضيفي النشا وقلبيهم جيدا ثم أضيفي باقي المكونات واخلطيهم جيداً

ثالثاً: ضعي الخليط في قوالب السيلكون واتركيهم لمدة 6 ساعات حتى تتجمد

رابعاً: استخدمي الصابونة مرة يومياً وسنعرفك في السطور القادمة على فوائد الصابونة على البشرة

فوائد الصابونة للبشرة :

تساعد على نضارة البشرة وعلاج البثور والرؤوس السوداء

تنظف البشرة من العمق من الشوائب والأتربة العالقة بها

تتخلص من الجلد الميت وتساعد في تنشيط الدورة الدموية

تجدد خلايا البشرة وتوحد لونها

تنعيم البشرة وإزالة البقع الداكنة

ترطيب البشرة ومنع جفافها