مدة غياب ” ويلبيك ” عن آرسنال

ماجد محمد(صدى):

ترددت أنباء أن إصابة لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، داني ويلبيك، في الكاحل الأيمن أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي بالدوري الأوروبي ستبعده عم الملعب لمدة شهر على الأقل.

وأشار النادي اللندني إلى أن داني سيبقى في المستشفى للعلاج، وسيكون تحت المراقبة.. سيتم إعطاء تحديث عن حالته الصحية خلال الـ72 ساعة المقبلة

وسيغيب ويلبيك عن المباراتين المقبلتين لإنجلترا هذا الشهر أمام الولايات المتحدة في 15 نوفمبر الجاري، قبل أن تواجه كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية بعدها بأربعة أيام.

وخرج ويلبيك على حمالة في الشوط الأول من مباراة الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة لـ ” يوروبا ليغ ” ، والتي انتهت بتعادل الفريقين 0-0، لكن نقطة التعادل كانت كافية لفريقه للتأهل إلى الدور التالي.