نافاس قد يلحق برونالدو قريبا

طلال الغامدي(صدى):

يستعد الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس لاىحيل عن ريال مدريد في اقرب وقت ممكن في ظل الاعتماد على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا اساسيا منذ بداية الموسم الجاري.

واكد موقع كالتشيو ميركاتو الايطالي ان نافاس غاضب من فقدان مركزه الاساسي بالنادي الملكي بعدما ساهم في تتويج الفريق بثلاثة القاب دوري ابطال اوروبا في السنوات الاخيرة.

واوضح الموقع أن نادي يوفنتوس الايطالي مهتم بالتعاقد مع نافاس لسد الفراغ الذي خلفه رحيل الاسطورة بوفون، في ظل الاخطاء المتكررة التي يرتكبها الحارس البولندي تشيزني منذ بداية الموسم التي كان اخرها التسبب في خسارة يوفنتوس على ملعبه امام مانشستر يونايتد بدوري الابطال.

ويمثل اهتمام يوفنتوس فرصة مميودزة ليلتحلق بزميله السابق في ريال مدريد، كريستيانو رونالدو الذي انتقل الى يوفنتوس مطلع الموسم الجاري.