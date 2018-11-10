أحيانا إخفاء بعض الأمور أفضل من ظهورها للعامة ، وذلك لما تحققه من مقاصد تفيد أهل الاختصاص ، فربما خروج هذا الأمر يكون باب من أبواب الشر عليهم وهم لا يعلمون ، لذلك أعذرونا فإننا كمختصين نخفي عليكم أمور كثيرة ، كما أود أن أنبه على نقطة مهمة جدا وهي :

أنني عند أهل تخصص معين تُخفى علي أمور وأنا عندهم من العامة ، وهذه النقطة حتى لا يُفهم من كلامي أني استعلي على أحد بإخفاء بعض الأمور في تخصصنا ، فغيرنا من التخصصات يفعل ما نفعله ولهم أهدافهم ، كما أن أهل التخصص الواحد كلموا تعمقوا أخفوا عن بعضهم البعض بعض الأمور لمصالح عامة وأهداف معينة ، ويجب عليك بذل الجهد لتصل لما وصلوا إليه ، أتعلم أمرا ليس كل ما يعرف يقال فسكوتك أحيانا قد يفيدك أو يفيد أصحاب تخصصك في حل الكثير من الأمور التي تجهلها واختيار الوقت للتصريح به ولمن تصرح به أمر في غاية الأهمية ، وتريث دائما فكما قالوا : ليس كل ما يعرف يقال .