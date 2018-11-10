أول راتب لأصغر عضوة بالكونجرس يحل أزمتها في إيجاد منزل

واشنطن(صدى):

كشفت ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، 29 عامًا، التي تعد أصغر عضوة في تاريخ الكونجرس الأمريكي، إنها تنتظر تسلم أول راتب لها من وظيفتها الجديدة، لتتمكن من استئجار منزل لها في العاصمة واشنطن، وذلك في يناير المقبل.

وأوضحت ” ألكساندريا ” أن مشكلتها في الإقامة بواشنطن تظهر أن النظام الانتخابي ليس مصمما، لكي يقوده أناس من الطبقة العاملة؛ حيث ولدت كورتيز في حي برونكس في نيويورك، لوالدين من جزر بورتريكو، وتصف نفسها بأنها من الطبقة العاملة، وعملت في مطاعم حتى أوائل عام 2018، بهدف زيادة دخلها كونها ناشطة مجتمعية.

وفي السياق نفسه، تم انتخابها عن الدائرة الـ 14 في نيويورك، بعد حملة انتخابية ناجحة، ركزت على قضايا مثل الفقر، وعدالة توزيع الثروات والهجرة؛ فيما يتقاضى عضو الكونجرس راتبا سنويا، بقيمة 174 ألف دولار، لكن كثيرون يشيرون إلى أن أحد أسباب مواجهتهم صعوبات مالية هو حاجتهم للاحتفاظ بمسكن داخل دائرتهم الانتخابية، إلى جانب مسكن في واشنطن.