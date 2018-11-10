تأجيل مباريات الجولتين الـ17 والـ18 من الدوري

محمد السعران(صدى):

قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، إقامة عدد من جولات وأدوار مباريات مسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال استعدادت ومشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا التي ستقام في الإمارات يناير المقبل.

وأوضحت أن ذلك باستمرار إقامة مباريات الجولتين الـ 15 والـ 16 من دوري المحترفين في موعدهما المقرر سابقًا، وتأجيل مباريات الجولتين الـ 17 والـ 18 من الدوري؛ حيث ستقام الجولة الـ 17 خلال الفترة من 3 وحتى 5 فبراير 2019، والجولة الـ 18 يومي 25 و26 فبراير 2019.