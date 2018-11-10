بالصور .. ” تابوت ” يسير لسنوات في طريقه لمقبرة في القطب الجنوبي

وكالات(صدى):

كشفت صور غريبة التقتطها الأقمار الصناعية على مدى سنوات عن ظهور تابوت أبيض ضخم يطفو في المياه السوداء قبالة سواحل أنتاركتيكا .

ويقول العلماء إنها قطعة الجليد الغريبة في طريقها إلى مكان أصبح يعرف باسم “مقبرة الجبال الجليدية ”

ولسوء الحظ فإنها تتوجه شمالا نحو مياه أكثر دفئا، في رحلة تشتهر بسرعة ذوبان الجبال الجليدية المشابهة

وتظهرصورة الجبل الجليدي التي التقطها رائد فضاء في أواخر سبتمبر الماضي، وكأنها خيالية على الرغم من أنها صورة حقيقية، حيث أن الجسم الأبيض الضخم للثلج يظهر بشكل شبه كامل مثل التابوت، مع تغطيته بطبقة من الغيوم التي تعلوه، مما يضيف إليها “هالة مرعبة ” .

ووفقا لوكالة ناسا، فإن هذا الشكل هو نتاج لظواهر طبيعية على مدار عمره الطويل في البحر، حيث استمرت رحلته لما يقرب من 18 عام تقريباً .