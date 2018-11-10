بالصور.. انطلاق تويوتا هايلكس سبورت 2019

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

بينما يقترب قسم جازو ريسينج Gazoo Racing التابع لتويوتا من الانتهاء بوضع اللمسات الأخيرة على سوبرا 2020، قامت الصانعة اليابانية بالكشف عن نسخة GR سبورت من بيك أب هايلكس في معرض البرازيل للسيارات 2018.

تعد هايلكس GR سبورت أول طراز يحمل علامة جازو ريسينج يتم إنتاجه وتسويقه في منطقة أمريكا الجنوبية، كما أنها أول مركبة مصممة للطرق الوعرة من قبل علامة تويوتا عالية الأداء مع نظام توجيه وتعليق محسن.

تحمل هايلكس GR سبورت شبك أمامي يحمل اسم تويوتا بشكل واضح مع رفارف أكبر وعتبات جانبية وعمود خلفي رياضي مع ملصقات جازو ريسينج على الجانبين ومصابيح ضباب LED مع عجلات 17 إنش.

ويستمر التصميم المتميز داخل المقصورة حيث نجد مقاعد جلدية سوداء مع تطريز معاكس باللون الأحمر وشعار GR على مساند الرأس الأمامية، مع تحديث شاشة العدادات وزر تشغيل يحمل شعار GR مع لمسات سوداء لامعة ودواسات أرضية خاصة.

أما عن الأداء، فسوف نجد محرك ديزل سعة 2.8 لتر بقوة 174 حصان و450 نيوتن.متر من عزم الدوران مع ناقل حركة ذو 6 سرعات ونظام دفع رباعي قياسي.

هذا وستتوفر هايلكس GR سبورت بثلاثة ألوان مختلفة على أن تبدأ المبيعات مطلع العام المقبل دون ذكر السعر، ولكن مع التأكيد على إتاحة 420 نسخة فقط في البرازيل.