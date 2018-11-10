واصف كابلي يُهنىء أمين رابطة العالم الإسلامي بحصوله على جائزة شخصية الاعتدال

محمد السعران(صدى):

في لقاءه مع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى حفظه الله ،هنأ الدكتور واصف أحمد فاضل كابلي رئيس المجلس الأستشاري لمركز نداء الامل لتأهيل المعوقين معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى حفظه الله بحصوله على جائزة (شخصية الاعتدال) ضمن جائزة معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز .

وأضاف الدكتور كابلي تشرفت صباح أول أمس الخميس بلقاء معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وهنأته بالجائزة وقد حصل عليها‬⁩ نتيجة لجهوده العالمية في إبراز دور ⁧‫المملكة‬⁩ في ⁧‫مجال الاعتدال‬⁩ ،

وقال هنيئاً لمعاليه بالجائزة أن يكون⁠ ⁠‬شخصية الاعتدال لهذا العام 1440هـ / 2018‬⁩ ، وهذا يؤكد الدور الريادي لسمو أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل صاحب المبادرات الايجابية وعلى رأسها قضايا الاعتدال والوطنية لهذا البلد الأمين .

وأشار إلى أنه جرى في اللقاء مع معاليه التطرق لعدد من قضايا المسلمين في أنحاء العالم، والدور الكبير الذي تقوم به رابطة العالم الاسلامي ،

ونوه أنه عرّف معاليه بمركز نداء الأمل لتأهيل ورعاية المعاقين بجدة ودوره في رعاية أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة ،

وإكد الدكتور كابلي أن اللقاء بمعاليه يشع بالتواضع والأخلاق والتقدير المتبادل ،

و أضاف ختمنا الحديث عن جانب أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة اللهم صلّ وسلّم عليه وأله وصحبه اجمعين .