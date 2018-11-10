مصرع أكثر من شخص بسبب هجوم القرش على هذا الشاطئ

كانبرا(صدى):

في ثاني حادثة على التوالي بمنطقة ” سيد هاربر ” الواقعة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا ، تعرض رجل استرالي يبلغ ” 33 ” عام لهجوم من سمكة القرش مما أدى إلى وفاته فور وصوله للمستشفى .

وتفصيلاً فقد هاجمت القرش الرجل أثناء سباته بجانب قارب أصدقائه وأصابته بعضات خطيرة وحاول أصدقاءه إيقاف نزيف الدم إلا أنه توفي قبل وصله للمستشفى المحلي إضافة إلى إصابته بسكتة قلبية .

ويعد الرجل ثاني شخص يلقى حتفه جراء هجوم لأسماك القرش في أستراليا هذا العام ، كما تعرضت امرأة، 46 لهجوم في سبتمبر الماضي بنفس الشاطئ وتعرضت وفتاة، 12 عاماً، لعضات أسماك ، وفقدت الفتاة ساقها في ذلك الهجوم، مما أدى إلى عملية مطاردة لأسماك القرش، حيث تم اصطياد ستة من أسماك القرش وقتلها في غضون أسبوع .