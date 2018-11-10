ألفيس يبرر ضياع فرصة تشيلسي بخلافه مع مورينيو

ماجد محمد(صدى):

أعلن نجم الكرة البرازيلي ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، داني ألفيس، أنه غير نادم على قرار الإنضمام لسان جيرمان بينما تستهويه الكرة الإنجليزية في إشارة إلى أنه كان قريباً للإنضمام لنادي تشليشي فيما عطله خلافه مع مدربه مورينيو من الإنضمام إليه .

وقال اللاعب البرازيلي: “ حدثت بعض الأمور التي عرقلت الصفقة، علاقتي ليست جيدة مع مورينيو منذ ذلك الوقت ” .

وحول المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي لعب تحت قيادته في برشلونة، قال ألفيس: “غوارديولا مدرب عبقري، خاصة في اللحظات المهمة، يعرف جيداً استغلال قدرات لاعبيه.

وأكد أنه أجرى بعض المحادثات مع غوارديولا، للانضمام إلى السيتي، عندما غادر برشلونة في صيف 2015 لكن كل شىء انتهى بقرار عائلي .