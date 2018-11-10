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” الأرصاد ” : السيول المنقولة بالقريات معظمها قادم من الأردن

” الأرصاد ” : السيول المنقولة بالقريات معظمها قادم من الأردن
نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم ، أن السيول المنقولة التي تأثرت بها القريات معظمها قادم من الأردن.

وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” نقلًا عن الناطق الرسمي، قائلةً أن كمية الأمطار على القريات بلغت 24ملم حتى الآن.


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