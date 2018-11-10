” الأرصاد ” : السيول المنقولة بالقريات معظمها قادم من الأردن
كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم ، أن السيول المنقولة التي تأثرت بها القريات معظمها قادم من الأردن.
وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” نقلًا عن الناطق الرسمي، قائلةً أن كمية الأمطار على القريات بلغت 24ملم حتى الآن.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38038 ] نشر منذ 25 دقيقة
نحن هنا في المملكة نمتلك أكبر مساحة صحراوية
لماذا لايتم توجيه السيول للصحاري
والله عيب بلد مثل المملكة تغرق من المطر😐