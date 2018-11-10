” الأرصاد ” : السيول المنقولة بالقريات معظمها قادم من الأردن

نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم ، أن السيول المنقولة التي تأثرت بها القريات معظمها قادم من الأردن.

وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” نقلًا عن الناطق الرسمي، قائلةً أن كمية الأمطار على القريات بلغت 24ملم حتى الآن.