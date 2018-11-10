بالفيديو.. التحالف العربي يواصل تحرير اليمن من قبضة الحوثيين

سعيد العجل(صدى):

يواصل التحالف العربي بقيادة المملكة، تحرير الأراضي اليمنية من قبضة مليشيات الحوثي الإيرانية، كما تواصلت التظاهرات في تعز ضد الحوثيين واعتداءاتهم.

من جانبه، صرّح المتحدث باسم التحالف العربي تركى المالكي إن ميليشيات الحوثي تتراجع على جبهة الحديدة وتشهد خسائر جسيمة؛ لافتًا إلى أن ميليشيات الحوثي تنتهك القانون الدولي والإنساني بكل أشكاله وتهدد حركة الملاحة الدولية.

وأوضح ” المالكي ” أن ميليشيات الحوثي تحاول تفخيخ ميناء الحديدة وتفجير الخزان العائم؛ مضيفًا أن هناك أعمالًا إرهابية كبيرة تنوي المليشيات القيام بها نتيجة الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها فى الأفراد والمعدات،محملًا الحوثيين مسؤولية أي اعتداء على ممتلكات الشعب اليمني ومقدراته.