” الحقيل ” يسلم عددا من المستفيدين الوحدات السكنية والأراضي بالقصيم وحائل

علي القحطاني (صدى):

سلّم وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل عدداً من المستفيدين ضمن عدداَ من مشاريع الوزارة الوحدات السكنية ، والأراضي في منطقتي القصيم ، وحائل ، وذلك استمراراً لتسليم مشاريع الوحدات الجاهزة والأراضي المجانية من خياري ” البناء الذاتي ” على مستوى مناطق المملكة كافة.

وتفقّد خلال زيارته بمواطنين أكملو بناء وحداتهم السكنية بعد حصولهم على القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات ، والتقى أيضاَ خلال الزيارة بالجهات المنفذة والعاملين فيها، مشدداً على ضرورة الالتزام بإنجازها وفقاً للمواعيد والجودة المحددة تمهيداً لاستفادة المواطنين منها بأسعار مناسبة.