بهذه النصائح تفادي نمو الشعر تحت الجلد

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يُعرف نمو الشعر تحت الجلد لدى الفتيات والسيدات بأنه التهاب مزمن لأن الشعر ينمو في الإتجاه المعاكس داخل بصيلات الشعر مما يسبب طفح وصديد يصاحبه ألم، ومن ثم يترك تصبغات وآثار على الجلد، ويطلق عليه إسم طفح ما بعد الحلاقة، ما يعني أن الحلاقة هي المسبب الرئيسي لهذا الطفح.

ولتفادي نمو الشعر تحت الجلد إليك أهم النصائح التالية:

– الإبتعاد عن الحلاقة بموس الحلاقة قدر الإمكان. – ترك فترات كافية ما بين كل حلاقة وأخرى.

– إستخدام الموس ذات الشفرة الواحدة. – الحلاقة بإتجاه الشعر وليس عكسه.

– إستخدام كمادات الماء الساخن لفتح المسام قبل الحلاقة. – التدليك وإستخدام كمادات الماء البارد لغلق المسام بعد الحلاقة.

– إستخدام كريمات طبية مرطبة بعد الحلاقة. – في حال ظهور البثور من المهم عدم العبث بها ومحاولة إزالتها.

– في حال تفاقم الأمر من المهم الإستعانة بالطبيب المختص لوصف كريم مضاد إلتهاب لبعد الحلاقة.

– وأخيراً من المهم إجراء بعض التحاليل للسيدات لمعرفة الأسباب الرئيسية وراء غزارة الشعر وحدوث إلتهاب ما بعد الحلاقة.