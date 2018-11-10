2 مليار ريال عوائد تخص المشتغلين بتطبيق ” وصل “

الرياض(صدى):

تعتزم هيئة النقل اطلاق مزيد من البرامج التحفيزية للمنشآت وقائدي المركبات وذلك بعد ارتفاع عائد تطبيق توجيه المركبات ” وصل ” إلى 2 مليار ريال تخص السعوديين المشتغلين في المجال .

من جانبه أكد نائب الرئيس لقطاع النقل البري في هيئة النقل العام المهندس فواز ” السهلي ” أن عدد الرحلات لتطبيقات التوجيه بلغ 100 مليون خلال عام واحد، تم تنفيذها خلال 30 مليون ساعة عمل، لنقل أكثر من 200 مليون راكب، وجاءت تغطيتها في 60 مدينة ومحافظة بالمملكة .

وبلغ عدد الملتحقين بخدمة توجيه المركبات بسياراتهم الخاصة أكثر من 485 ألف شاب سعودي حتى الآن .