” أرامكو ” تبيع 130 ألف برميل يوميا لـ ” هنغلي ” الصينية

الرياض(صدى):

تعاقدت مجموعة هنغلي الصينية الخاصة لإنتاج الكيماويات مع أرامكو السعودية لشراء 130 ألف برميل يوميا من النفط الخام لعام 2019 ، في ثاني اتفاق تسويق كبير بين أكبر منتج للنفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركة تكرير صينية خاصة.

من جانبه أكد المتحدث باسم الشركة اليوم أن قيمة الإتفاق تبلغ قيمته 3.6 مليار دولار استنادا إلى سعر السوق الحالي.

وكانت أرامكو أبرمت مع مجموعة تشيجيانغ رونغشنغ الخاصة للتكرير اتفاقا طويل الأجل لتوريد 170 ألف برميل يوميا من النفط الخام و تسعى أيضا للحصول على حصة في مصفاة رونغشنغ في شرق الصين.