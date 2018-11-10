كيم كاردشيان تهرب جراء محاصرة النيران لمنزلها

واشنطن(صدى):

هربت الفنانة كيم كاردشيان من منزلها في كالاباساس بولاية كاليفورنيا إثر محاصرة النيران لمنزلها.

ونشرت كاردشيان عبر حسابها على ” إنستجرام ” ، مقاطع فيديو التقطتها من طائرتها أثناء الهبوط في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا، حيث تعيش، وتظهر الحرائق المستعرة في الغابات المحيطة بالمدينة.

وعلقت على أحد الفيديوهات، قائلة:” صلوا من أجل كالاباساس، لم يكن أمامي سوى ساعة من أجل حزم أمتعي وإخلاء المنزل، أصلي حتى يكون الجميع في أمان.

وعرضت كاردشيان صورا تظهر بعض الأمتعة الموضوعة في سيارتها قبل مغادرة المكان، إلى عقار آخر تملكه في التلال المحيطة، والذي كان بعيدا عن الحرائق.