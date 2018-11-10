ضربات جوية للتحالف الدولي على أوكار إرهابية بمحافظة نينوى

بغداد(صدى):

وجهت طائرات التحالف الدولي ضربات جوية على أوكار إرهابية في محافظة نينوى بشمال العراق, أسفرت عن مقتل 14 إرهابيًا .

وأفاد مركز الإعلام الأمني العراقي في بيان اليوم، إن طيران التحالف وجه في ضوء معلومات إستخبارية دقيقة ضربات جوية ناجحة إلى أهداف إرهابية مهمة في منطقة جبال عطشانة بالمحافظة المذكورة أسفرت عن مقتل 14 إرهابيًا وتدمير 3 أوكار تابعة لهم .

وكانت قوة تابعة للواء 66 في الفرقة 20 بالجيش العراقي نفذت في وقت سابق عملية تفتيش في سلسلة جبال عطشانة بحثًا عن أوكار تابعة لتنظيم داعش الإرهابي .