أمريكا تعلق على قرار منع تزويد طائرات التحالف بالوقود

واشنطن(صدى):

أصدر وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، بيانًا بشأن إنهاء تزويد الولايات المتحدة لطائرات التحالف بقيادة الرياض في اليمن بالوقود؛ حيث قال إن القرار اتخذ بالتشاور مع الحكومة الأمريكية؛ مؤكدًا على استمرار دور بلاده في اليمن لمساعدة التحالف بقيادة السعودية على توسيع الجهود الإنسانية.

وفي السياق نفسه، ذكر البيان: تخطط الولايات المتحدة والتحالف للتعاون في بناء قوات يمنية شرعية للدفاع عن الشعب اليمني وتأمين حدود بلاده والإسهام في التصدي للقاعدة وداعش في اليمن والمنطقة. ”

ومن الجدير بالذكر، أن التحالف بقيادة المملكة، كان قد أعلن في بيان، السبت، أنه طلب من الولايات المتحدة وقف تزويد طائراته بالوقود جواً في العمليات الجارية في اليمن؛ حيث تمكنت المملكة من زيادة قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود جوًا بشكل مستقل ضمن عملياتها لدعم الشرعية في اليمن.