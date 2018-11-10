كتاب جديد يكشف أسرار السندريلا ” بخط يدها “

القاهرة(صدى):

إذا كنت من عشاق السندريلا ولا زلت تبحث في اسرارها وجوانب حياتها فإنه رغم كل ما نشر عنها لا زالت هناك قصص خفية وصور نادرة ستنشر قريباً من خلال كتاب جديد بالأسواق تحت عنوان ” سعاد حسني بخط يدها ” .

وتشير معدة الكتاب الصحافية ولاء جمال أن الكتاب يحتوي على شهادات كل من اقتربوا من سعاد حسني، كما أنه يضم بين صفحاته كل تفاصيل شقتها بحي الزمالك في القاهرة، وصور نادرة من محتوياتها الخاصة.

الكتاب من تأليف الصحفية المصرية ولاء جمال التي أكدت عن إقامتها ندوة في نقابة الصحافيين بالقاهرة ، تضم نخبة من نجوم الفن والإعلام والثقافةـ لمناقشة كتابها ” سعاد حسني بخط يدها ” بشكل أوسع، لعرض أهم جوانبه .