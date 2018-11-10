اكتشفي قصة الكارية التي تناسبك دون قص شعرك بهذه الطرق

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء التجميل عن طريقتين تحت مٌسمى ” الكارية المزيف ” ، لتجربة القصة القصيرة للشعر دون قصه ، لمعرفة إذا كانت مناسبة لشكل الوجه وملامحه .

الطريقة الأولى :

إذا كنت تفكّرين في اعتماد قصة العادي أو الكلاسيكي من دون قص الشعر، يمكنك اكتشاف ما إذا كانت هذه القصة تناسبك من خلال القيام بهذه الخطوات:

سرّحي شعرك لتفريق الخصلات بشكل واضح. اعتمدي الفرق عند منتصف رأسك. أربطي شعرك على شكل ذيل حصان منخفض لكن من دون كشف أذنيك. ولهذا لفي ربطة الشعر عليه مرة، اثنتين، وفي المرة الثالثة أتركيه معلقاً على شكل كعكة صغيرة مع ذيل.

أفردي شعرك بعد ذلك من خلال شدّه قليلاً في الاتجاهين. أدخلي الكعكة أو الشينيون الصغير إلى داخله في اتجاه رقبتك. ثبتيه بواسطة الدبابيس بالطريقة التي ترينها مناسبة. شدّي شعرك الملفوف إلى الداخل قليلاً إلى أسفل من الجانبين. وهكذا ستحصلين على “الكاريه الزائف” وستعرفين إذا كانت قصة الشعر هذه تناسب وجهك أم لا من دون الذهاب إلى صالون التزيين.

الطريقة الثانية :

إقسمي شعرك إلى نصفين، نصف علوي وآخر سفلي. أربطي القسم الأعلى على شكل شينيون صغير مرتفع.

سرّحي الجزء الأسفل جيداً. صففيه بعد ذلك على شكل ظفيرة عادية ترتفع لبضع سنتيمترات عن رقبتك واربطي طرفها بعقدة الشعر.

إجمعيها وثبتيها بواسطة الدبابيس على شكل حرف S أفقي على أسفل رأسك أعلى رقبتك. حرري بعد ذلك الجزء الأعلى من شعرك. سرحي الخصلات جيداً وقومي بلفها على طريقة الـCurly بواسطة أداة التصفيف الحرارية.

وبعد انتهائك من عملية لف الشعر، إعملي على تقصير الخصلات من خلال تثبيتها أعلى أذنيك بالدبابيس. وهكذا تحصلين على قصة شعر “كاريه زائف” مجعد. وبذلك يمكنك اكتشاف ما إذا كانت تليق بك أم لا قبل قص الشعر.