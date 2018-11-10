مدرب الشباب: أريد البقاء مع النادي

طلال الغامدي(صدى):

أكد الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني لنادي الشباب، أنه يريد البقاء مع النادي ، مشيراً أنه سعيد معهم و يحظى باستحسان من المشجعين و الجهاز الفني.

وأوضح انه يرفض العروض التي تقدم له من النوادي في تركيا ، ورومانيا ، مشدداَ على رغبته في البقاء مع الشباب.

يذكر أن ماريوس سوموديكا فاز بلقب أفضل مدرب في رومانيا لفوزه بالدوري الروماني مع فريق أسترا جيورجيو فى موسم 2015 – 2016. ، كما قاد فريق أسترا جيورجيو لتحقيق أكبر إنجاز أوروبي فى تاريخه خلال موسم 2017 ، بالوصول للدور الثالث التمهيدى فى دوري أبطال أوروبا ، كما درب نادي الشعب الإماراتي.