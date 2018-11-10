النصر يقيل كارينيو

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي النصر اليوم السبت رسمياً إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم دانييل كارينيو .

وثمنت الإدارة لكارينيو الجهود التي بذلها مع نادي النصر، مؤكدة أنه سيظل في قلوب النصراويين نظير ما قدمه للنادي في الفترة الماضية.