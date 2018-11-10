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النصر يقيل كارينيو

النصر يقيل كارينيو
نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي النصر اليوم السبت رسمياً إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم دانييل كارينيو .

وثمنت الإدارة لكارينيو الجهود التي بذلها مع نادي النصر، مؤكدة أنه سيظل في قلوب النصراويين نظير ما قدمه للنادي في الفترة الماضية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 2 ساعتين

احسن خبر ترك العب الحر وتفرغ للعبث بالدفاع انقلع قلعه

[ عدد التعليقات: 2275 ] نشر منذ 2 ساعتين

وليش يالفقراوية من الاساس مرجعينة
كل مدرب يذهب ثم يعود لن يجلب غير الحسرة للجمهور
والشواهد كثيرة منها جروس الاهلي ودياز مع الاتحاد
وهذا ليس عيب المدرب بل ادارة مفلسة كرويآ

[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 2 ساعتين

يوم يسأل المرأ عن عمره فيما أفناه…
حتقول للملك بالنصر أو الهلال…؟

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