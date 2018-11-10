نشر : منذ 2 ساعتين 3٬706 3 اخبار رياضية النصر يقيل كارينيو نواف السالم(صدى): أعلنت إدارة نادي النصر اليوم السبت رسمياً إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم دانييل كارينيو . وثمنت الإدارة لكارينيو الجهود التي بذلها مع نادي النصر، مؤكدة أنه سيظل في قلوب النصراويين نظير ما قدمه للنادي في الفترة الماضية. الوسوم:اقاله_كارينيو, النصر
معالي الوزير نحول[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسن خبر ترك العب الحر وتفرغ للعبث بالدفاع انقلع قلعه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2275 ] نشر منذ 2 ساعتين
وليش يالفقراوية من الاساس مرجعينة
كل مدرب يذهب ثم يعود لن يجلب غير الحسرة للجمهور
والشواهد كثيرة منها جروس الاهلي ودياز مع الاتحاد
وهذا ليس عيب المدرب بل ادارة مفلسة كرويآ
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 2 ساعتين
يوم يسأل المرأ عن عمره فيما أفناه…
حتقول للملك بالنصر أو الهلال…؟