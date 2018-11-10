بالصور.. بوجاتي: ” شيرون ” آخر سيارة في العالم من نوعها

باريس(صدى):

من غير المفاجئ أن محركات الاحتراق الداخلي فائقة القوة، مثل بوجاتي W16 سعة 8 لتر رباعي التيربو، توشك على الانقراض بسبب التشريعات الحكومية العالمية الجديدة، حيث بدأت شركات مثل فيراري وبورش ومكلارين بالتكيف مع ذلك عبر تطوير تقنيات مستقبلية تقدم مزيد من القوة والكفاءة.

أما عن بوجاتي، فبينما من المتوقع أن تقوم الصانعة الفرنسية بتطوير محركات هجينة أو كهربائية بالكامل، إلا أن الأمر الوحيد المؤكد هو أن تطوير وإنتاج محرك W16 قوة 1,500 حصان سيتوقف قريباً بسبب التشريعات الجديدة، وهو ما أتى بعد تصريحات تؤكد ذلك من ستيفان وينكلمان، الرئيس التنفيذي للشركة.

هذ ويعني ذلك أن موديلات شيرون وديفو ستمثل نهاية الحقبة التي بدأت مع طراز فيرون، أما عن ما سوف يستبدل محرك W16، فسوف يكون على الأغلب تقنية هجينة من نوع ما، نظراً لأن المحركات الكهربائية بالكامل لاتزال بعيدة المنال بسبب وزن البطاريات الثقيلة، أي أنه قد يتم اللجوء لتثبيت محرك كهربائي صغير متصل بعجلتين، مع وجود محرك بنزين تيربو آخر للمجموعة الثانية من العجلات، حيث تساعد هذه الطريقة على بلوغ قوة 1,500 حصان ذاتها، ولكننا لن نعلم مزيد من التفاصيل سوى في المستقبل.