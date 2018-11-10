نجوى كرم تنشر صورة سيلفي من أولى حلقات Arabs Got Talent.. وهكذا علقت!

بيروت(صدى):

نشرت الفنانة نجوى كرم صورة سيلفي عبر حسابها الخاص على ” تويتر ” من كواليس التصوير من أولى حلقات الموسم السادس من برنامج Arabs Got Talent، والتي جمعتها بأحمد حلمي وعلي جابر.

وعقبت كرم على الصورة، قائلة: ” وهيدي أول سلفي من أول نهار تصوير، إيه والله إشتقتلن ” .

يذكر أن أمس الجمعة انطلق تصوير أولى حلقات الموسم السادس من برنامج Arabs Got Talent في إستوديوهات قناة mbc في بيروت بحضور لجنة التحكيم المؤلفة من العميد علي جابر، الفنانة نجوى كرم، والممثل أحمد حلمي.