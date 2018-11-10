ماذا يقصد ” أزارو ” بمباركته للإعلام المصري عقب خسارة الأهلي ؟

نواف السالم(صدى):

أثارت كلمات مهاجم الأهلي المصري وليد أزارو التي نشرها عبر حسابه بـ ” إنستجرام ” جدل كبير بين متابعيه حيث ألقى المهاجم باللوم على الإعلام المصري بعد خسارة الأهلي أمام الترجي قائلاً ” مبروك للصحافة والإعلام المصري تحقيق ” المبتغى ” ، مضيفا “اتقوا الله فى أنفسكم يا مصريين ” .

وفسر المحللين غضب أزارو من الإعلام بتسببه في قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بإيقافه لمبارتين، مما حرمه المشاركة في لقاء إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، امس الجمعة، بسبب صورة تمزيقه لقميصه حيث يقال أنه أنه قام بها لخداع حكم اللقاء وإيهامه بأنه تعرض للشد من القميص للحصول على ركلة جزاء، احتسبت للأهلي بالفعل .

و بينما انقسمت الآراء حول واقعة ” تمزيق القميص ” ، تستمر مهاجمة أزارو للإعلام وكأن اللاعب يقول إن تسريب هذه اللقطة من جانب الإعلام كان سبب الإضرار به ، وإيقافه عن المشاركة في المباراه